بغداد 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرارًا بحظر التجول في العاصمة العراقية بغداد، بعد التظاهرات التي شهدتها اليوم.ونقلت وكالة الأنباء العراقية إعلان رئيس الوزراء بفرض حظر التجول الذي يبدأ من الساعة الخامسة من صباح غد الخميس (03,00 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر، ويشمل الأفراد والعجلات في بغداد، مستثنيًا العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء، إضافة إلى المسافرين من وإلى مطار بغداد وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجوال .وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين.// انتهى //02:04ت م0298