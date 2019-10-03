تونس 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 اكتوبر 2019 م واسوضعت كينيا جهاز الشرطة في حالة تأهب قصوى إثر ورود معلومات حول نية حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، إرسال سبعة من أعضائها إلى كينيا لتنفيذ هجمات ضد مواقع استراتيجية.ونقلت وسائل إعلام كينية تأكيد مصادر بالشرطة الكينية، أن الهجمات قد تستهدف عدة مؤسسات مهمة في أقاليم كوالي، وكيليفي ومومباسا، وخاصة مطار موي الدولي، وهيئة الموانئ الكينية وخطوط السكة الحديدية، إضافة الى فنادق وشواطئ على الساحل الكيني، مشيرة إلى أن الإرهابيين قد يستخدمون عربات حكومية لتجنب لفت الانتباه.// انتهى //02:18ت م0299