نواكشوط 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، اليوم بمكتبة في نواكشوط ، بعثة من البنك الدولي تضم مسؤولين مختصين بالاقتصاد الرقمي والشمولية والتغطية المالية ، برئاسة الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا لوران مسلاتي.وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية، وخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي ، وكذلك الشمولية والتغطية المالية من أجل دعم الاستثمار .//انتهى//02:19ت م0300