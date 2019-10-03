الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدةأمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثديوزير الطاقة: المملكة تسعى إلى تأسيس علاقات داخل «أوبك» ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارجهتركي بن طلال يزور مركز بللحمر وينهي خلافاً بين أسرتينتركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على تحويل منتزه الثمامة إلى «محمية الملك خالد الملكية»خلية تفجير المساجد أمام "الجزائية المتخصصة"النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبةالمملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة«التعليم» تناقش تطوير أعمال الشؤون المدرسيةتعليم رجال ألمع: تعليق الدراسة غداً الخميس في عدد من المدارس بسبب الأمطارالنفط يهبط 2% ويبلغ 57.69 دولار للبرميلالمؤتمر الوزاري الحادي عشر يناقش محفزات التجارة والاستثمار بحائلرئيس مجلس النواب البرازيلي يستقبل مساعد رئيس مجلس الشورىرئيس الوزراء العراقي يعلن فرض حظر التجوال في بغداد حتى إشعار آخرخارجية العراق تستدعي سفير إيران احتجاجا على تصريحاته ضد «التحالف»انقطاع الانترنت عن معظم أنحاء العراقوزير الإعلام اليمني: تصريحات «رئيس الأركان الإيراني» اعتراف رسمي بالدعم العسكري لميليشيا الحوثيميركل: سننظر بدقة في خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبيالسفير الأميركي: الولايات المتحدة تدعم رؤية المملكة وترغب أن تكون الشريك المفضل لهاواشنطن تعتزم فرض رسوم إضافية على مجموعة من المنتجات الأوروبيةالجيش الأميركي يعلن اختبار صاروخ جديد عابر للقارات بنجاح// يتبع//06:05ت م0003