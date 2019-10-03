عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/2/4 هـ الموافق 2019/10/03 م واس
الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من جدة
أمير الرياض يرعى حفل تدشين حملة التوعية بسرطان الثدي
وزير الطاقة: المملكة تسعى إلى تأسيس علاقات داخل «أوبك» ومع الدول الراغبة في الشراكة من خارجه
تركي بن طلال يزور مركز بللحمر وينهي خلافاً بين أسرتين
تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على تحويل منتزه الثمامة إلى «محمية الملك خالد الملكية»
خلية تفجير المساجد أمام "الجزائية المتخصصة"
النيابة العامة: المغرد عن شبهة فساد في قطار الحرمين أدلى بمعلومات كاذبة
المملكة تؤكد اتخاذها لعدد من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
«التعليم» تناقش تطوير أعمال الشؤون المدرسية
تعليم رجال ألمع: تعليق الدراسة غداً الخميس في عدد من المدارس بسبب الأمطار
النفط يهبط 2% ويبلغ 57.69 دولار للبرميل
المؤتمر الوزاري الحادي عشر يناقش محفزات التجارة والاستثمار بحائل
رئيس مجلس النواب البرازيلي يستقبل مساعد رئيس مجلس الشورى
رئيس الوزراء العراقي يعلن فرض حظر التجوال في بغداد حتى إشعار آخر
خارجية العراق تستدعي سفير إيران احتجاجا على تصريحاته ضد «التحالف»
انقطاع الانترنت عن معظم أنحاء العراق
وزير الإعلام اليمني: تصريحات «رئيس الأركان الإيراني» اعتراف رسمي بالدعم العسكري لميليشيا الحوثي
ميركل: سننظر بدقة في خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي
السفير الأميركي: الولايات المتحدة تدعم رؤية المملكة وترغب أن تكون الشريك المفضل لها
واشنطن تعتزم فرض رسوم إضافية على مجموعة من المنتجات الأوروبية
الجيش الأميركي يعلن اختبار صاروخ جديد عابر للقارات بنجاح
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