وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( شفافيتنا وغموضهم): لا ندري إلى أي هدف يرمي من يريد استغلال حادثة مقتل جمال خاشقجي في تحقيق مأربه؟ فالقضية جنائية بالدرجة الأولى، ارتكبها موظفون دون علم الدولة، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم في المشاركة بالجريمة أو التخطيط لها، وتم توجيه التهم من قبل النائب العام إلى 11 شخصاً، وإخضاعهم للمحاكمة التي مازالت منعقدة، تنظر القضية بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا، إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية، وقد اعترف متهمون خلال محاكمتهم أنهم قتلوا جمال خاشقجي، وطلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام، بحق خمسة من المتهمين، كل ذلك ومازال هناك من يحاول محاولات مكشوفة لتحويل الجريمة من جنائية إلى جريمة سياسية لاستهداف المملكة، الذي هو هدفهم الأساسي، وما مقتل جمال خاشقجي إلا وسيلة لبلوغ هدفهم الذي بكل تأكيد لن يصلوا إليه مهما حاولوا، فبلادنا حصن منيع لا يمكنهم الاقتراب منه عوضاً عن الدخول إليه.وأوضحت أن المملكة تعرضت للعديد من الحملات المغرضة التي حاولت النيل منها ومن مكانتها العربية والإسلامية والدولية دون جدوى، فكل من حاول عاد خائباً يجر أذيال خيبته، وكل من سيحاول سيشرب من ذات الكأس، فبلادنا عصية شامخة لا تهزها محاولات شرذمة لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم، يعتقدون أن مجرد اتهامات ملفقة دون دلائل بينة ستنال منا، رغم أنهم يعرفون تمام المعرفة أن لا شيء نخفيه، بل إننا اتخذنا كل الإجراءات القانونية التي وضعت على منصة القضاء بكل شفافية وأمام الملأ، وهناك متهمون ولائحة اتهام ومطالبة الادعاء بعقوبة الإعدام لبعض المتهمين المشاركين في الجريمة، وفي القضايا المماثلة يستغرق النظر فيها وقتاً طويلاً وتعاوناً من جميع الأطراف، ومن غريب الأمر أن تركيا - التي يشكك مسؤولوها وإعلامها في تعامل السلطات السعودية مع قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - نفسها الدولة التي رفضت التجاوب مع طلبات النيابة العامة السعودية لتزويدها بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديها للاستفادة منها في التحقيق مع المتورطين في الجريمة، رغم أنه ثبت في التحقيق أن هناك متعاوناً محلياً تركياً ساعد في التخلص من الجثة، وقد طلبت النيابة العامة من الحكومة التركية وتحديداً من المدعي العام تزويدها بأي أدلة، ومازالت بانتظار ذلك، مما يضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول تناقض المواقف وغموضها.وأضافت : كل من حاول أن يستغل قضية جمال خاشقجي ويسيسها باء بالفشل، فهم لن يكونوا أكثر حرصاً منا على مواطن سعودي مهما حاولوا إظهار اهتمامهم وحرصهم، وما أدل على ذلك من تغريدة ابن جمال خاشقجي عندما قال: «إن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته، وإن هؤلاء هم خصوم الوطن وأعداؤه» .// يتبع //06:05ت م0004