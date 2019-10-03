جدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة ممثلة في مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية أمس، رحلة للأمهات المسنات إلى المدينة المنورة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وللعام الثالث على التوالي.وأكدت عضو مجلس إدارة الجمعية رئيسة المركز خيرية محمد نور رحيمي، أن الاهتمام بالأمهات المسنات ليس مقتصراً على يوم أو شهر بل مستمر طوال العام وأبواب المركز مفتوحة للجميع في أي وقت، معتبرةً مركز الأميرة حصة بنت خالد أحد أهم مراكز الجمعية بجدة، ويقدم خدماته لفاقدي السند الأسري بما فيهم الاسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، والأرامل، والمطلقات، وأسر السجناء، والأيتام، والمرضى، ويأتي ذلك تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وتعاليم الدين الحنيف.وأَضافت أن مثل هذه البرامج تأتي للمساندة والترفيه، وتوفير الجو الأسري والروحاني، مشيرة إلى أن المركز قدم عدداً من الأنشطة والفعاليات، إلى جانب تنظيم حملة طبية متخصصة للاطمئنان على صحة المسنات، إضافة إلى الزيارات المنزلية وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية.// انتهى //09:19ت م0020