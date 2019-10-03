صبيا 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقريتي الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا غداً، درساً علمياً بعنوان "فقه القرآن والسنة"، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي .ويأتي الدرس العلمي الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //09:22ت م0028