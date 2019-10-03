الخليل - قلقيلية 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي الخليل وقلقيلية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظتين أن جيش الاحتلال اعتقل الأسير المحرر يوسف أبو حسين، وبشير خالد الرجبي، عقب دهم منزليهما في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.واعتقل جيش الاحتلال الشاب عمر خدرج من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.//ا نتهى //09:24ت م0029