الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض, ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، عدداً من البرامج والمناشط الدعوية خلال هذا العام 1441هـ, في عدد من الجوامع والمساجد, والمكاتب التعاونية, والأقسام النسائية, والإدارات الحكومية, والمستشفيات والمدارس, والسجون، وذلك في مدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.وتتضمن البرامج والمناشط الدعوية التي تم اعتمادها لهذا العام, برامج الأمن الفكري, والدورات الشرعية في الإدارات الحكومية, والكلمات التوجيهية والإرشادية في الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز, والكلمات الإرشادية والتوجيهية لأفراد الدوريات الأمنية, والدروس العقدية والحصانة الفكرية في حلقات التحفيظ.كما تتضمن البرامج الأيام العلمية, والجولات الدعوية في الأحياء, والمناشط النسائية, وتوزيع المطبوعات, والجولات الدعوية في محافظات المنطقة.وتأتي هذه البرامج والمناشط الدعوية ضمن الجهود والأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف مناطق المملكة, التي تحظى بدعم ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف، ونشر العلم النافع بين الناس لتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة.// انتهى //09:27ت م0030