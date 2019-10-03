نجران 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واساختتمت إدارة الإشراف التربوي للبنات بالإدارة العامة لتعليم نجران أمس، برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس"، بمشاركة 21 متدربة, وذلك بمقر الإدارة .وتناول البرنامج الذي استمر لمدة يومين مفهوم فجوة التدريس وتطبيق مراحل بحث الدرس، والتغيير الحاصل في ثقافة التدريس والتأملات الكبرى حول الأهداف وتعلم الطلاب والمحتوى المعرفي، وضبط الهدف البعيد وتخطيط الدرس، وتنفيذ التدريس والملاحظة والمناقشة، والمراجعة وإعادة التدريس وكتابة التقرير‫.// انتهى //09:29ت م0031