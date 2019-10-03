القاهرة 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الصادرة اليوم نفي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن تكون المملكة أرسلت رسائل عبر طرف ثالث إلى إيران، مؤكدًا أن هذا الأمر غير دقيق.ونقلت عن الجبير قوله إن على إيران التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية، مبينًا أن أخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن.وأشارت إلى تدمير الجيش الليبي لمواقع تجهيز طائرات مسيرة بمعيتيقة ومصراته كانت تستخدم لتجهيز تلك الطائرات.وتناولت صحف القاهرة تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي أكد فيها أن بلاده لن تتعرض لانهيار مالي واقتصادي كما يتخوف البعض .وتطرقت إلى إرتفاع حصيلة قتلى المظاهرات في عدة مدن عراقية خلال 24 ساعة إلى 9 أشخاص بينهم طفل ورجل أمن حيث اتسعت رقعة المظاهرات ولجأت قوات الأمن مجددًا لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين.واهتمت بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الشمالية إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية والتزام بالمفاوضات النووية وذلك بعدما أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.// انتهى //09:45ت م0033