ينبع 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واساستضافت أمس غرفة ينبع بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لقاءً عن الإستراتيجية العامة للهيئة والتعريف بضريبة القيمة المضافة.وفي بداية اللقاء شكر نائب رئيس غرفة ينبع عبدالعزيز بن فيصل حجي، ممثلي الهيئة العامة للزكاة والدخل على تلبية الدعوة لعقد اللقاء بينبع.وأشار لدور الهيئة والخدمات المتطورة التي تقدمها لقطاعات الأعمال، وأن هذا اللقاء يأتي ضمن خطة الغرفة لعام 1441هـ لعقد لقاءات دورية تجمع ممثلي قطاعات الأعمال من منتسبي الغرفة بالمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية، بهدف حصر وتذليل العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة، والمساهمة في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.بعد ذلك بدأ وأعرب مدير إدارة الإستراتيجية والأداء بالهيئة عبدالعزيز الفايز، عن شكره وتقديره لغرفة ينبع ورئيسها مراد علي العروي، ونائبه عبد العزيز فيصل حجي على الاستضافة، موضحاً بأنه من خلال هذا اللقاء سيتم الرد على كافة استفسارات ممثلي قطاع الأعمال عن دور هيئة الزكاة والدخل، مشيراً إلى التغيرات وإعادة الهيكلة والتحولات التي تمت لتمكين الهيئة من أداء دورها وتقديم خدماتها وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.ثم تناول الفايز مهام الهيئة وتوضيح دورها في جبايه الزكاة الشرعية ممن يمارسون الأنشطة التجارية في المملكة، إضافةً إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال الضرائب الثنائية والمتعددة الأطراف، والعمل على نشر الوعي الزكوي والضريبي بين المكلفين لتنميه مبدأ الالتزام الطوعي لديهم بما يضمن تجاوبهم مع الهيئة، وكذلك تعاون الهيئة مع الجهات الدولية لنقل التجارب الأفضل المعمول بها عالمياً، وتمثيل المملكة في الخارج.وأكد مدير إدارة الإستراتيجية على أن الجهود التطويرية بالهيئة ساهمت في رفع مستوى الأداء في كافة مجالات العمل وتحديث الأنظمة، لتواكب التطور الذي تشهده مختلف القطاعات الحكومية إلكترونياً.بعدها قدم مستشار وكيل المحافظ للعمليات حمود الحربي، عرضاً تضمن شرحاً تفصيلياً عن ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها، مبينًا أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 هو سن ضريبة القيمة المضافة بغرض استحداث وعاء ضريبي جديد لتنويع مصادر الدخل، ثم تطرق للقطاعات والأنشطة المعفاة والتي تخضع لنسبة الصفر، مؤكداً على أن ما عداها من السلع والخدمات جميعها تخضع للضريبة، وبعد ذلك أتيحت الفرصة للمشاركين لطرح الاستفسارات والاطلاع على عدد من الأمثلة العملية، وتمت الإجابة على كافة الأسئلة التي طرحت.// انتهى //10:59ت م0055