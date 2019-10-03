إسلام آباد 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واساتفقت باكستان وحركة طالبان الأفغانية على أهمية الاستئناف المبكر لعملية السلام الأفغانية.جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في إسلام آباد بوفد اللجنة السياسية في حركة طالبان الأفغانية الذي يزور باكستان حالياً برئاسة الملا عبدالغني برادار.كما تم التأكيد على أهمية الحد من العنف من قبل جميع أطراف النزاع في أفغانستان لتوفير بيئة مواتية لاستئناف عملية السلام في وقت مبكر.ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن قريشي قوله إن باكستان ملتزمة بمواصلة الدعم الجاد لجميع الجهود المبذولة للتسوية السياسية في أفغانستان. وأضاف أن المحادثات المباشرة بين طالبان والولايات المتحدة لتي تدعمها باكستان بقوة وإخلاص، وضعت الآن أرضية صلبة لتحقيق اتفاق سلام دائم بأفغانستان.// انتهى //11:07ت م0058