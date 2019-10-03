رام الله 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واسقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن مجموعة من الرسائل المتطابقة تم إرسالها إلى ممثلي الأمم المتحدة المختصين بحقوق الإنسان، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لاطلاعهم على تطورات الوضع الصحي للأسير سامر عربيد، بعد جريمة التعذيب التي تعرض لها خلال التحقيق معه بعد اعتقاله في الخامس والعشرين من الشهر الماضي".وأضافت الوزارة في بيان، أن الرسائل التي تم إرسالها إلى المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، تطرقت إلى الممارسات والسياسات، والجرائم التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها إسرائيل "السُلطة القائمة بالاحتلال".يذكر أن سُلطات الاحتلال نقلت الأسير عربيد قبل أيام لمستشفى "هداسا" في وضع صحي خطير، نتيجة التعذيب الذي تعرض له في مركز "تحقيق" المسكوبية، وهو فاقد للوعي، ويعاني من عدة كسور في أنحاء جسده.// انتهى //11:10ت م0060