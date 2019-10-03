اقتصادي / مؤسسة النفط الليبية تعلن انخفاض الإيرادات في أغسطس
الخميس 1441/2/4 هـ الموافق 2019/10/03 م واس
طرابلس 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واس
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط انخفاض الإيرادات بنحو 5% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، لتسجل نحو ملياري دولار، بتراجع 117 مليون دولار.
وأوضحت في بيان اليوم، أن هذه الإيرادات تظهر ارتفاعًا بنحو 466 مليون دولار بنسبة 30% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، مضيفةً أن "إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب من عقود الامتياز ".
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