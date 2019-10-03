طرابلس 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واسأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط انخفاض الإيرادات بنحو 5% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، لتسجل نحو ملياري دولار، بتراجع 117 مليون دولار.وأوضحت في بيان اليوم، أن هذه الإيرادات تظهر ارتفاعًا بنحو 466 مليون دولار بنسبة 30% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، مضيفةً أن "إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب من عقود الامتياز ".// انتهى //11:14ت م0061