الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض أمس، جولة دعوية في عدد من المساجد الواقعة ضمن نطاق عمل المكتب.وشملت الجولة سلسلة من الكلمات الدعوية بعنوان: "أثر التوحيد في حياة المسلم"، بلغ عددها "60" كلمة، ألقاها عدد من أعضاء الدعوة بالمركز، بعد صلاتي المغرب والعشاء.وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتكثيف الجهود الدعوية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة، وتقوية الروابط الأسرية والصلات العائلية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.// انتهى //11:18ت م0063