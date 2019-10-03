مكة المكرمة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واساستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة العلاقات العامة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة اليوم، عدداً من مرضى الإقامة الطويلة بمستشفى ابن سينا، وذلك بمقر المجمع في العاصمة المقدسة.واطلع المرضى على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، كما تجولوا على الأقسام التي يضمها المجمع والإمكانات التي زود بها من معدات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة رائد بن صلاح اللحياني أن ذلك يأتي من منطلق دور الرئاسة في تعزيز الدور الاجتماعي والرعاية والاهتمام بهذه الشريحة وإدخال روح البهجة والسرور بنفوسهم، وإبراز ما تجده صناعة كسوة الكعبة المشرفة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.وفي نهاية الزيارة عبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على حفاوة الاستقبال، مبدين إعجابهم بالتطور التقني والمهني الذي يشهده المجمع والحرمين الشريفين خلال العهد السعودي الزاهر وبما يكفل بتقديم أفضل الخدمات لقاصديهما.// انتهى //11:31ت م0066