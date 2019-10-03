الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، اجتماعاً لمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة للعام المالي 1439 / 1440هـ، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان.وناقشت اللجنة عدداً من الرؤى والتوجهات ومبادرات المدينة في رؤية المملكة 2030 ضمن مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، والتحديات التي تواجهها المدينة والحلول المقترحة.وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز برامج الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة.كما عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى أمس، برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة يتقدمهم وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني وذلك لمناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1439/1440هـ.وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة وما تضمنه التقرير السنوي بشأنها، حيث أجاب مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة.// انتهى //11:38ت م0069