ينبع 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستنظم الهيئة الملكية بينبع المؤتمر والمعرض العالمي التاسع بيئة المدن 2019 تحت عنوان "الاقتصاد الاخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزاً للاستدامة في المدن"، والذي سيقام خلال الفترة من 26 - 25 نوفمبر 2019م بمركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية، وذلك تحت رعاية معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن ابراهيم السعدون، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، كما يشارك بالمؤتمر مجموعة من الاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية، ومديري المنشآت، وأصحاب المشروعات، والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر.وسيتناول المؤتمر على مدى يومين 5 محاور رئيسية، وعدد من الأبحاث العلمية التي ستقدم من قبل متخصصين، وسيناقش المجتمعون في المحور الأول، الذي جاء بعنوان " الاقتصاد الأخضر: المفهوم والتحديات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات "، مفهوم الاقتصاد الأخضر وتداعياته في سياق المدن العربية، وأثاره التفصيلية على مستوى المدن والأفراد وأهمية تبني الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل مستدام، ودور القيادات الاقتصادية والصناعية ومتخذي القرارات في تبني ونجاح المفهوم.كما سيتم استعراض دراسة لأفضل الممارسات لتطبيقات الاقتصاد الأخضر في الوطن العربي وخارجه، مع تحليل مفصل لأهم التحديات وكيفية التغلب عليها، وأليات التطبيق والمراقبة والابلاغ لمفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتداعيات التطبيقات الناجحة في التقليل من البصمة الكربونية للأفراد والدول.فيما سيتناول المحور الثاني الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الخضراء ودور القيادة السياسية والاقتصادية ومتخذي القرارات في تبني الاستثمار الأخضر دعما لاستدامة المدن من خلال آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المشاريع الاقتصادية الخضراء ذات الأثر الإيجابي، مع دراسة حالة لأفضل الممارسات في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل وجذب الاستثمار، واستعراض تجارب ومشاريع خضراء طبقت بنجاح لتحقيق قفزة نوعية في الخدمات وتحسين الظروف البيئية والمعيشية للمجتمعات.وسيتطرق المختصون في المؤتمر خلال المحور الثالث لمفهوم التخطيط الاستراتيجي المتكامل للاقتصاد الأخضر من حيث وضع التشريعات والسياسات وخطط العمل والتنفيذ التكاملي، وتتم مناقشة هذا المحور عبر عرض لأوراق عمل تفصيلية تناقش آليات إنشاء السياسات والاستراتيجيات والتشريعات وخطط العمل الفعالة المحلية والوطنية لدعم نمو ونجاح الاقتصاد الأخضر، وتكامل الجهود والرؤية للتخطيط الاستراتيجي بين جميع القطاعات المعنية في الاقتصاد الأخضر في المدن والدول ككل، والعمل على تطبيق المشاريع والخطط والاستراتيجيات بروح الفريق الواحد وبشكل تكاملي.فيما سيأتي المحور الرابع للمؤتمر تحت عنوان " أفضل الممارسات العالمية والتجارب والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الاخضر و اقتصاد إعادة التدوير "، وعرض لأوراق عمل تناقش المشاريع والممارسات في النقل المستدام من حيث أحدث التقنيات والابتكارات كالميترو والسيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، وأهمية تبني استراتيجيات حديثة لتغيير سلوك المواطنين نحو هذه الوسائل وتحفيز استخدامها، وكفاءة استخدام وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في العالم العربي، وتفصيل دقيق للنموذج المالي الذي يسمح برفع نسبة تبني مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المدن والأفراد، والمباني الخضراء.وسيكون المحور الخامس والأخير للمؤتمر في يومه الثاني تحت عنوان " الابتكار والتمكين ومسرعات المستقبل في مجال الاقتصاد الأخضر " ومن خلال هذا المحور سيناقش المختصون كيفية تحفيز الابتكار وجذب أفضل الحلول المبتكرة المستدامة للوطن العربي عن طريق أفضل النماذج المالية ومسرعات المستقبل للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وخصوصا في المناطق الصناعية، وتطوير الشباب وآليات دعم الشباب لرفع مستوى الوعي بالاستدامة والاقتصاد الأخضر وتجهيزهم لوظائف المستقبل وإعدادهم لاستشراف المستقبل، واستخدام مفاهيم الثورة التكنولوجية الرابعة في المدن لدعم عجلة الاقتصاد الأخضر وأوجه التكامل بينها وبين اليات تحقيق الاستدامة وتعزيز اليات الاتصال بين جميع القطاعات لتعزيز الإنتاجية.// انتهى //13:05ت م0093