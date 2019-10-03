الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسوفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شاشات إلكترونية لخدمة المشاركين في الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة المنعقدة حالياً بالمدينة المنورة تمكن المشاركين من معرفة الجلسات وأوراق العمل وتحميل البحوث العلمية وأوقات الجلسات والبرامج المصاحبة للندوة عبر نظام الباركود.ولاقت هذه الخدمات إشادة واسعة من المشاركين في الندوة الذي يمثلون أكثر من 48 باحثاً وباحثة من 12 دولة حول العالم، إلى جانب أكثر من 200 مشارك من المختصين والأكاديميين في الجامعات السعودية والجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة والمهتمين في هذا الصدد.وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات وحرص ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ راعي الندوة والمشرف على أعمالها ضمن منظومة الخدمات المتميزة التي حظيت بها الندوة في دورتها الحالية التي تستمر لعدة أيام.// انتهى //13:06ت م0094