الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستشهد المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم قمة مرتقبة الأحد عندما يحل يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، ضيفاً على إنتر ميلان المتصدر بالعلامة الكاملة.وفي المراحل الأولى من "سيري أ" هذا الموسم، فرض إنتر نفسه المرشح الأبرز لكسر هيمنة فريق "السيدة العجوز" على لقب الدوري المحلي في الأعوام الأخيرة، مع تمكن مدربه الجديد أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق ليوفنتوس، من تحقيق نقلة نوعية في الفريق.وبعدما أنهى يوفنتوس الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليغري، بطلاً بفارق 21 نقطة عن إنتر الرابع، يجد فريق مدينة تورينو نفسه هذا الموسم بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري، في المركز الثاني بعد ست مراحل، بفارق نقطتين خلف إنتر الذي حقق ستة انتصارات متتالية.ويدخل الفريقان "دربي ايطاليا" الأحد في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، اذ حقق يوفنتوس فوزاً مريحاً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر بتقدمه على مضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في الشوط الأول، وأنهى المباراة خاسراً بنتيجة 1-2 على ملعب كامب نو، في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي مع مدربه كونتي.ويسعى إنتر ويوفنتوس إلى الابتعاد بشكل تدريجي عن بقية فرق الدوري، وهما لا يزالان الوحيدين دون خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم.وتفصل ثلاث نقاط بين يوفنتوس وأتالانتا الثالث الذي حقق فوزاً عريضاً في المرحلة السابقة على ضيفه ساسوولو 4-1، ويستضيف ليتشي الوافد الجديد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الأحد، قبل ساعات من القمة.// انتهى //13:07ت م0095