الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستستكمل غداً مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين .فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء يستضيف الفتح نظيرة الرائد، ويسعى الفتح من خلال هذه المواجهة من ايقاف مسلسل الخسائر والمستويات السلبية الذي ظهر بها في الجولات الخمس الماضية، وتحقيق انتصاره الأول في مواجهة الغد، حيث يقبع الفتح في المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب بدون نقاط، وفي المقابل يدخل الرائد اللقاء بعد تمكن في الجولة الماضية من تحقيق أول انتصاراتها على حساب الفيحاء، ويحتل الرائد المركز الـ14 بأربع نقاط.وفي جدة يلاقي الاتحاد نظيره الحزم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويدخل الاتحاد المباراة بعد أن خاض مباراته المؤجلة من الجولة الثانية أمام التعاون مساء الثلاثاء الماضي، واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقفز للمرتبة الثالثة بـ 9 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.على الجانب الآخر يدخل الحزم هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير أمام ضمك، في الجولة الماضية بأربعة أهداف دون رد، وبهذا الانتصار احتل الفريق المركز التاسع بـ 7 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادل وحيد وخسر مباراتين، متطلعاً لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم أكثر في سلم الترتيب.// انتهى //13:08ت م0096