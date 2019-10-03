تونس 4 صفر 1441 هـ الموافق 3 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للجدل الذي أثارته الأنباء عن رفض دائرة الاتهام في تونس الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من جدل على الساحة السياسية في البلاد.ونقلت إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عقب مؤتمر صحفي مشترك له أمس مع نظيره الإيطالي لوج يدي مايو أن الحل السياسي هو الوحيد في ليبيا لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها.وألقت صحف الخميس الضوء على تواصل الاحتجاجات الشعبية في شوارع العاصمة العراقية في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين في أعمال عنف حملت الحكومة مسؤوليتها إلى "مندسين".وأخبرت في شأن منفصل عن طلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا أمس بعد يوم من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.// انتهى //13:18ت م0099