الدمام 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسكشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، عن زيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة بواقع 57 ألف م2، مؤكداً استمرار البلدية في زيادة الرقعة الخضراء لإبراز النواحي الجمالية في المحافظة، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ضمن مشاريع الزراعة التي تعمل عليها البلدية.جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي رافقه فيها مدير الزراعة والحدائق راضي بن حثلين الحربي, لمشاريع المسطحات الخضراء في المحافظة، التي تنفذ حاليا بالمحافظة، والاطلاع على آخر المستجدات، والتأكد من سير العمل بشكل صحيح، وعدم وجود أي عقبات تعرقل سير المشروع.وأوضح المهندس الحميداني أن الجولة الميدانية شملت الوقوف على الواجهة البحرية والطريق الدولي (الكويت - الدمام) للاطلاع على استكمال المسطحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء، والتأكد من ربط شبكات الري الآلي الرئيسي بالبلدية في بعض مواقع المسطحات, والاطلاع على سير العمل والاطلاع على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع.// انتهى //13:20ت م0101