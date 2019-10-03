القاهرة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية عددًا جديدًا من مجلة "خطوة"، تناول فيها قضية "الطفل واللغة"، لما لها من انعكاسات مستقبلية وما تفرضه من تحديات، وذلك في إطار السعي نحو بناء وعي عقلاني مستنير للطفل، يمكن ويهيئ الطفل من المستقبل والدخول لعصر الثورة الصناعية الرابعة ومجتمع المعرفة.ويتضمن ملف العدد الخاص بقضية "الطفل واللغة" خمسة موضوعات تناقش "لغة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي"، و"تعليم الأطفال اللغات الأجنبية انفتاح على الحضارات أم تهديد للهوية الثقافية"، و"لغات بلا كلمات"، و"قصة الطفل والتفاعل المجتمعي"، و"تأثير القصة على المهارات اللغوية للطفل".كما يشمل العدد مجموعة من المقالات حول دور الموسيقى في تربية الطفل" للدكتور فراس الطرابلسي أستاذ علوم موسيقية وتراث بجامعة صفاقس (تونس)، و"تسلية الأطفال بناء أم دمار؟" للباحثة المغربية الدكتورة عواطف كراكيش، و"ديك برونا صاحب الأرنبة ميفي" للكاتب والرسام أحمد عبد النعيم، و"الطفل والنشاط الزائد" للدكتورة هند حجازي المدرس بكلية التربية جامعة دمنهور.// انتهى //14:43ت م0135