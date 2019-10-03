الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عن فتح باب التسجيل في المسار الأساسي لبرنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة، لطلاب وطالبات الصف الحادي عشر، ويستمر التسجيل خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019.ويهدف البرنامج إلى تأهيل وإعداد الطلاب للحصول على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية والمصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة ويستمر على مدى عام كامل تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني ثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة قبل تخرجه من المرحلة الثانوية.ويقوم البرنامج بتمكين الطالب من تحقيق معايير القبول في أفضل الجامعات الأمريكية ويساعده لأن يتميز طلب قبوله من بين آلاف المتقدمين حول العالم لهذه الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية مجدولة على مدار العام لتوجيه الطلاب ودعمهم خلال رحلتهم للوصول إلى الدراسة في جامعة، حيث يتيح البرنامج وبالتعاون مع وزارة التعليم للطالب فرصة الحصول على منحة في بعثة موهبة في حال حصول الطالب على قبول بأحد الجامعات الأمريكية المرموقة.كما يتيح البرنامج ترشيح الطالب أو الطالبة لأحد جهات الابتعاث الشريكة: كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وأرامكو، وتعد هذه المرحلة السادسة لبرنامج التميز الذي تم من خلال مراحله الخمس السابقة خدمة 231 طالبًا وطالبة حصل خلالها 95 طالبًا وطالبة على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية.// انتهى //14:51ت م0137