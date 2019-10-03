بريدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبة بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة، اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمنطقة بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري السادس للجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الذي استضافته الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالخطوات التي تقدمها الهيئة العامة للعقار من تنظيم للنشاط العقاري والإِشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته، ودورها لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً، منوهاً بما تجده الهيئة من دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوضع أطر العمل المؤسسي ودعمه وتعزيزه لتحقيق نجاحات متتالية نحو تطوير كل عمل مساهم في البناء والتنمية، مثنياً على جهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة باستضافتها الاجتماع الدوري السادس وما صاحبه من لقاءات، داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.من جهته قدم محافظ الهيئة العامة للعقار المبارك لسمو أمير القصيم شرحاً عن دور الهيئة العامة للعقار ورؤيتها للقطاع العقاري السعودي، مبيناً مهام الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من النتائج المقدمة في اللقاء الدوري السادس للجنة الوطنية والمقام بالغرفة التجارية بمحافظة عنيزة، مقدماً شكره لسمو أمير القصيم على حسن الاستقبال وما وجده من دعم، مثمناً دور القطاع الخاص في المنطقة ومساهمته في الشراكة مع الهيئة لتحقيق أهداف تنمية القطاع العقاري السعودي.حضر الاستقبال وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة نزار الحركان، وعدد من اعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية.// انتهى //14:53ت م0138