طريف 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية المسائية والصباحية على محلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة.وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشدداً على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية, حيث بلغ عدد المخالفات خلال شهر محرم 25 مخالفة, والإنذارات 71, فيما جرى إغلاق محل واحد وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات.// انتهى //14:59ت م0139