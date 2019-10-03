الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسعقدت اللجنة الاستشارية للعلاجات المتقدمة التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء اجتماعها الأول في مدينة الرياض، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء عادل الهرف.وناقشت اللجنة الوضع الحالي في مجال العلاجات المتقدمة والتطلعات التي تسعى اللجنة إليها، كما أعدت خطة عمل لعام 2020 تشمل إعداد أدلة إرشادية للعلاجات المتقدمة، وعقد محاضرات علمية وورشاً تدريبية بهدف رفع مستوى التقييم العلمي للعلاجات المتقدمة.وقدمت "لجنة العلاجات المتقدمة" ، سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة لمدة ثلاثة أيام.وتهدف اللجنة إلى التدريب العلمي والإشراف على الخطة الاستراتيجية لتطوير التقييم العلمي للعلاجات المتقدمة، والمساعدة في وضع الأدلة الإرشادية للعلاجات المتقدمة، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية.وتضم اللجنة نخبة من خبراء دوليين في مجال العلاجات المتقدمة، هم: المستشار العلمي في لجنة العلاجات المتقدمة في المنظمة الأوربية الدكتور رمالدس ماسليتي، ومدير مختبر العلاجات المتقدمة في جامعة ييل الأمريكية الدكتور الكسيي برسنيف، والعضو المؤسس للجنة العلاجات المتقدمة في المنظمة الأوربية –سابقًا- المستشار الدكتور يانز انكن.// انتهى //15:01ت م0141