نجران 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد اليوم، ورشة عمل عن قواعد السلوك والمواظبة للمتدربين المستجدين، وذلك بمقر الكلية.وتضمنت الورشة تعريف المتدربين بالسمات السلوكية التي ينبغي أن يتحلوا بها داخل الكلية وخارجها، والقواعد والمسؤوليات التي تختص بها الكلية، وأحكام في المواظبة، إلى جانب مسؤولياتهم الوقائية تجاه قواعد السلوك والمواظبة.كما تهدف الورشة إلى الارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها، لتوفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التدريبي للتعامل مع سلوكيات المتدربين وفق أسس تربوية مناسبة، وتفادي الأساليب المنفردة في التعامل مع سلوكيات المتدربين الخاطئة، إضافةً إلى تهيئة البيئة التدريبية المناسبة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب لتحقيق أهداف العملية التدريبية.//انتهى//15:02ت م0142