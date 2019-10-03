المدينة المنورة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنظمت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس, ورشة عمل لعدد من القياديين بعنوان "تأهيل برامج الدراسات العليا للتقدم للاعتماد البرامجي" بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي, وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر العمادة.وتناولت ورشة العمل التعريف بمتطلبات التقدم للاعتماد المتمثلة أولاً في الترخيص الأولي بالبرنامج، والتوافق مع الإطار السعودي للمؤهلات، ثم الحديث عن نظام مبادئ إدارة الجودة.وتهدف الورشة إلى تنسيق العمل، واستعراض المعوقات والعقبات التي تواجه البرامج، وذلك للتغلب عليها في إطار خطة العمادة لتهيئة البرامج، ويعد ذلك تكميلاً للدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في اعتماد برامجها.من جانبه ألقى الدكتور عبدالله العتيبي كلمة أكد فيها أن أحد الأهداف الاستراتيجية يتمثل في بناء فرق تهتم بنظام الجودة في الجامعة، وتسهم في نشر ثقافتها, موضحاً أن الجامعة خاضت تجارب متميزة الأعوام الماضية، ومن خلال التقارير التي جرى إنجاز بعضها هذه السنة اتضح أنها تتجه على نحوٍ أفضل من سابقه وأننا في طور البناء وحققت أرقامًا متميزة وقوية.وأشار إلى أن منسوبي الجامعة يتميزون بالعمل كفريق واحد، وأن نشر ثقافة وفكر الجودة جزء من ممارسات الجامعة ومنسوبيها, موجهاً خلال الورشة بالحرص على التنوع عند تشكيل اللجان الإضافية داخل الكليات، ولكل قسم من أقسام الدراسات العليا لتحقيق أعلى الممارسات في الكفاءة والتميز والجودة الأكاديمية.// انتهى //15:05ت م0143