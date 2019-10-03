الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً منافسات الموسم الرياضي للمبارزة، ببطولة المملكة للجولة (الفضية) الأولى تحت 11 و17 عاما ، التي ستقام على صالة معهد إعداد القادة بالرياض، على مدى يومين في الأسلحة الثلاث (الابيه والسابر والفويل).وسيشارك في البطولة 94 لاعباً من 14 نادياً ومركزاً هي النهضة والوطني وعكاظ والهدى والنور واليرموك والجزيرة والعمران إضافة إلى مدارس الرياض وأكاديمية المبارزة الأولمبي ومدارس الرياض ومركز الرياض ومركز جدة والمدرسة الأمريكية العالميةوأكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد ، جاهزيتهم لانطلاق بطولات الموسم، التي ستبدأ بالجولة الفضية الأولى التي سيديرها 21 حكماً خمسة منهم دوليين.وأوضح أن الموسم سيشهد إقامة 54 جولة لـ6 فئات عمرية للأسلحة الثلاثة، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى، مما يزيد من حماس المشاركين في البطولة، مشدداً على حرص اتحاد المبارزة لمواكبة أي تطوير للعبة.// انتهى //15:08ت م0144