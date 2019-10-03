الخبر 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم, فعاليات اللقاء العلمي الثاني بعنوان "المستجدات في النساء والتوليد" الذي ينظمه قسم النساء والولادة بالمستشفى الجامعي، بحضور عدد من الأطباء والمتحدثين المتخصصين في مجال النساء والولادة من داخل المملكة وخارجها، وذلك في محافظة الخبر.وأكد معالي الدكتور الربيش، أن من أهم مهمات العاملين في القطاع الصحي عدم إلحاق الأذى بالمرضى وأن ما يتوقعه مرضانا منا أكثر بكثير من ذلك، مبيناً أن إقامة مثل هذه اللقاءات مهمٌ جداً لرفع الوعي الصحي وأن الجامعة لن تألوا جهداً في القيام بدورها تجاه المجتمع.بدورها أبانت رئيسة اللجنة العليا للقاء ورئيسة قسم النساء والولادة بالمستشفى الجامعي الدكتورة نورة بنت حسن القحطاني، أن اللقاء الذي يستمر ليومين سيناقش أهم المستجدات العلمية في عدة مجالات تخص صحة الأم والجنين، مبينة أن اللقاء يُعد منصة علمية لتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى العلمي للحضور من مختلف التخصصات تحت مظلة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.// انتهى //15:16ت م0147