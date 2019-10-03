نجران 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنظم قسم رياض الأطفال بكلية التربية للطالبات بجامعة نجران اليوم، ورشة عمل بعنوان "كيف اجتياز المقابلة الشخصيةً"، بحضور عدد من الطالبات وعضوات هيئة التدريس، وذلك على مسرحة الكلية.وهدفت الورشة إلى تدريب الطالبات المشاركات على أهم المعارف والمهارات اللازمة لاجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.وتطرقت إلى بعض المحاور التي تمثلت في الاستعداد و التجهيز للمقابلة الشخصية، وأهم الأسئلة المطروحة بها، وكذلك كيفية النجاح فيها، والاهتمام بالمظهر الخارجي أثناء المقابلة.// انتهى //16:47ت م0187