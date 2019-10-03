المدينة المنورة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأشاد عدد من الباحثين المشاركين في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الاعاقة، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بجهود الوزارة في تنظيم هذه الندوة الدولية لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع .وأكد الأمين العام لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين على أهمية الندوة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإعاقة والمعوقين من أوجب ما يلزم الأفراد والمجتمعات به خصوصاً وأن ديننا الإسلامي يحثنا على العناية به وأداء حقوقهم وتقديم الخدمة لهم، كما أن الندوة تأتي في سياق الاهتمام لهم وتسليط الضوء على ما يخدمهم ومن باب أولى تعليمهم القرآن الكريم ووسائل التعليم الكفيلة بإتقانهم للقران الكريم حفظاً وتلاوة وتدبراً، وأن ذلك مما يسهم في تأهيل العقيدة السليمة في نفوسهم ويشعرهم بأهميته بمواكبة غيرهم من الحفظة من أبناء المجتمع الآخرين .من جهته قال عضو هيئة التدريس بجامعة المدينة العالمية بماليزيا المشارك الدكتور منصور محمد أحمد يوسف "إن تجربة المشاركة في هذه الندوة تعد تجربة ثرية ومفيدة للباحثين والمحكمين، وأنها على جودة عالية من الاتقان والاحترافية، مضيفاً أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة يعد صرح عظيم ومفخرة من مفاخر المملكة العربية السعودية وما يقوم به من أعمال جليلة في خدمة القرآن الكريم وعلومه هي في الواقع أعمال عظيمة يسدُّ بها ثغرة كبيرة في العالم الإسلامي فجزى الله القائمين خير الجزاء وزادهم توفيقاً لمثل هذه الأعمال الصالحة التي تخدم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .ونوه بما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود مباركة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وهي تواكب كل ما هو جديد فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، كما على أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم بنشر الإسلام وفق المنهج الوسطي المعتدل القائم على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله، ولقد كتب الله تعالى القبول لعلماء المملكة في العالم الإسلامي أجمع لذا فإن الجميع ينظر ويتطلع لما يصدر عنهم من فتاوى وكتابات ملتزمين فيه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بفهم سلف الأمة .// يتبع //16:56ت م0191

من جانبها أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة فرع بدر بالمدينة المنورة الدكتورة سمر محمد علي إسماعيل ربابعة أن الندوة تعد سابقة نوعية في هذا المجال من مجالات تعليم القرآن الكريم وهي سلسلة من عقد فريد من الأعمال الجليلة لهذه المملكة المباركة، موضحةً أن هذه الأعمال من هداية الله وتوفيقه للمملكة العربية السعودية وهي تحقيق لحفظ الله تعالى لكتابه حتى وصلت هذه الجهود المباركة إلى كل آفاق الأمة الإسلامية وهذا فضل من الله ساقه الله على أيدي حكومة المملكة - حفظها الله -.وأشادت الدكتورة سمر بالأعمال العظيمة التي تقوم بها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة المشاعر المقدسة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العظيمة التي شهدها العالم كله وأجمعت على ذلك الأمة الإسلامية بألافها وملايينها ومن جميع أقطارها .وقالت " إن منهج الوسطية والاعتدال الذي نادت به المملكة العربية السعودية وحققته قولاً وفعلاً ودعوة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هو المنهج الحق والصحيح، داعيةً الله أن يبارك جهود القائمين على هذه الوزارة المباركة، وأن يحفظ هذا البلد الطاهر منارة مضيئة للإسلام وأن يزيد قادتها توفيقاً وتسديداً لمواصلة خدمة الإسلام والمسلمين من الأعمال العظيمة التي لا تخفى على أحد، ولا ينكرها إلا حاقد أو حاسد، مضيفةً أن ما تتعرض له المملكة من هجمات إعلامية مضلله هو دأب الحق والباطل منذ بداية الخليقة إلى يوم القيامة فصراع نبينا الكريم مع الباطل خير مثال على ذلك في محاربة المفسدين وأعداء الدين وتعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته مع ذلك بالصبر والحكمة ومضوا في الدعوة إلى الله إلى أن نصرهم الله وأعلى بهم راية الإسلام.// انتهى //16:56ت م0192