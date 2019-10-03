أبها 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسواصل اللقاء العلمي الرابع لفرع الجمعية التاريخية السعودية بعسير فعالياته أمس، في إدارة تعليم بمحافظة النماص تحت عنوان "بلاد الحجر في التاريخ والآثار"، بمشاركة شخصيات أكاديمية والمهتمين بالتاريخ في الجامعات السعودية .واشتملت الفعالية في يومها الأول على عرض مرئي يروي معالم جمالية في "بلاد رجال الحجر"، وهم مواقع بني شهر وبللسمر وبللحمر وبني عمرو .وقد بدأت الجلسة العلمية الأولى التي أدارها الدكتور أحمد عمر الزيلعي، وتحدث خلالها الدكتور عبدالله محمد العمري عن " التاريخ الجيولوجي الزلزالي لمحافظة النماص"، ثم تناول الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة "الحياة الاقتصادية في بلاد بني شهر في منتصف القرن الهجري الماضي في ضوء دفتر زكاة بني شهر لعام 1359" .بعدها قدم علي بن محمد العسبلي "دراسة وتحليل لبعض الوثائق المتعلقة ببلاد الحجر ".وفي الجلسة الثانية قدم الدكتور محمد سعد خذام ورقة عن "شرق بلاد الحجر في العصور القديمة"، عقب ذلك تحدث الدكتور غرمان عبدالله الشهري عن "بلاد الحجر في العهد النبوي"، فيما تناول الدكتور علي محمد عواجي "أثر النقوش في تصحيح أسماء بعض رواة الحديث الحجريين".ثم قدم الدكتور حسن بن عوض الشهري" قراءة جديدة لوفادة صرد بن عبدالله الأزدي" ، أما الدكتور غيثان بن علي جريس فقدم ورقة عن " السروات وتهامة بلاد الحجر وحقها من البحث والتوثيق".وتضمنت جلسات اللقاء العديد من المداخلات والنقاشات التي سلطت الضوء على جوانب في محاور اللقاء. كما تضمن الملتقى برنامجا مسائيا لزيارة عدد من الأماكن التراثية بالنماص ومنها قرية الجهوة القديمة وقصر الحضارات (قرية المقر ) .// انتهى //17:07ت م0198