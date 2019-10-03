الجبيل 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسكرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي اليوم 23 قائدا وقائدة من قادة المدارس والروضات بمدينة الجبيل الصناعية المتميزة والمحافظة والداعمة للنظافة والبيئة على مستوى المحافظة في الحفل الذي أقامه قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل ، بحضور مديري العموم ومديرات الإدارات ، وذلك بالمركز الثقافي بالفناتير .وتخلل الحفل عرض مرئي يتضمن تقرير شامل للخِدْمات المقدمة والجهود المبذولة من قبل إدارة الخِدْمات البيئية للمرافق التعليمية والأكاديمية يتناول إحصائيات تفصيلية وعرض للخِدْمات المعمول بها أثناء إجازة العام الدراسي لعام 1440 هـ ، كما تضمن العرض مساحة نطاق العمل وأبرز التحديات التي واجهتها الإدارة وتوزيع فرق العمل على المرافق التعليمية والأكاديمية بالمدينة واستعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد ، واستعراضًا لخطة العمل السنوية المعمول بها خلال هذا العام الدراسي 1441 هـ.الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي الجانب البيئي اهتمام بالغ من خلال قيامها بعمل اجتماع دوري للاستدامة والتكامل الصناعي ومؤتمر مخصص سنوياً ليوم البيئة العالمي والعديد من الإسهامات المختلفة بمجال البيئة.// انتهى //17:07ت م0199