الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي، بمقر الديوان الرئيس بالرياض اليوم, وفدًا من وزارة الخدمة المدنية, وذلك لمتابعة ما جرى بحثه الاثنين الماضي بين معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية تطوير الجانب التقني التكاملي بين ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية، وآليات التحول الرقمي المرتبطة بعمليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينها في مجال إدارة البيانات بأعمال الموارد البشرية وما يتصل بها من معايير الأداء الوظيفي، والتقييم، وتطوير الكوادر.كما تناول اللقاء أبرز آليات تسريع أداء الأعمال التي تختص بالموارد البشرية، ودراسة النظم الإلكترونية في تطبيقات التنظيم والإشراف عليها واستقطابها ومعايير تقييمها، بما في ذلك التحليل الذكي واتخاذ القرار وفق المعطيات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية المتوفرة، إلى تكثيف التوعية بأعمال وزارة الخدمة المدنية التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر.// انتهى //17:09ت م0200