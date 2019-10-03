رام الله 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسعبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن ارتياحها الشديد ووقوفها خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجهوده المتواصلة التي قام ويقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتجسيد آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال.وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس تمسكها بالمبادئ كافة، والمبادرات التي أعلنها الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة دعوته لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لإحلال السلام العادل والدائم بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع المشاركة العربية والدولية فيها وفق قرارات الشرعية الدولية.وأعربت عن تقديرها الكبير لمواقف البرلمان الأوروبي، خاصة موقفه الأخير الذي اتخذه من خلال تصويت لجنة الموازنة فيه على استمرار تقديم الدعم المالي للأونروا، عادّة هذا القرار بمثابة تأكيد من قبل المجتمع الدولي على دعم قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.// انتهى //18:15ت م0221