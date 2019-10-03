مكة المكرمة ٤ صفر ١٤٤١ الموافق ٣ اكتوبر ٢٠١٩م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، خلال شهر صفر الجاري، سلسلة من المحاضرات الإيمانية والدروس العلمية والكلمات الوعظية والدورات التدريبية, وذلك في المساجد والجوامع المحيطة بمنطقة الحرم المكي, بمشاركة عدد من المشايخ والدعاة.وتأتي المحاضرات تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد, ويشارك في تقديمها ثلة من المشايخ الرسميين من قبل الفرع, حيث تأتي ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها مكتب أجياد لتوعية المعتمرين وسكان منطقة الحرم لتبصير أمور دينهم ودنياهم.وتشمل المحاضرات موضوعات عدة، عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام, والتحذير من البدع, وحكم الغيبة, وفقه الأذكار, وعبادة الرجاء, والوسطية وأثرها في حماية الابناء, كما تتضمن شرحا لبعض الكتب العلمية (المختصر المفيد على كتاب التوحيد, ورياض الصالحين) .// انتهى //18:25ت م0223