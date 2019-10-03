القاهرة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مضيفه نادي طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن في الدقيقة الثانية، وعبدالله السعيد في الدقيقة 29، بينما أحرز هدف طنطا عبدالرحمن الدح في الدقيقة 88 من المباراة.وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة السادسة ليحتل صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق هدف واحد عن النادي الأهلي.// انتهى //18:30ت م0228