إسلام آباد 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه رئيسَ الجمعية الوطنية الماليزية محمد عارف بن يوسف الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد برلماني من بلاده.ودعا عمران خان ماليزيا إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان خصوصاً في مجال السياحة، مشيراً إلى وجود الكثير من المجالات لتعزيز التجارة والاستثمار بين باكستان وماليزيا.وأشاد عمران خان بدعم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لموقف باكستان في إيجاد الحل السلمي لنزاع كشمير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.// انتهى //18:30ت م0229