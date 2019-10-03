سنابس 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستُنظّم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في سنابس بمحافظة القطيف غدًا، محاضرة بعنوان "الأعاصير أخطر العواصف"، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية، وذلك في مقر اللجنة بسنابس.وتتضمن محاور المحاضرة التي يلقيها مدير إدارة التغير المناخي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقاً الدكتور فيصل آل زواد، كيف تتكون الأعاصير، الأضرار التي تسببها الأعاصير، الأعاصير والتغير المناخي، هل نحن في خطر الأعاصير، قصة إعصار.// انتهى //18:31ت م0230