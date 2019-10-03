الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الإسباني لويس فونسيكا قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للالتحاق بالمعسكر التدريبي بمدينة الدمام.ويأتي المعسكر الذي انطلق أمس ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري ضمن تحضيرات الأخضر في مرحلته الأخيرة لمنافسات تصفيات غرب آسيا التي ستقام بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 16 ـ 27 من الشهر الجاري والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات تركمانستان 2020.وضمت قائمة الأخضر 15 لاعبًا هم : أسعد السعد، وعبدالله الشمري، وعبدالله كردي، ومعاذ عسيري، وإبراهيم عسيري، ونواف عروان، وجوهر جماح، وعبدالإله العتيبي، ومحمد الخماس، وسلطان الدحيم، وعمر الدبل، وفيصل السلطان، ومحسن فقيهي، ومنصور الزهراني، وناصر الحارثي.وتقرر أن يخوض المنتخب السعودي يومي الأحد والثلاثاء المقبلين مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي تحضيرًا لتصفيات غرب آسيا التي يحل فيها بالمجموعة الثانية بجانب منتخبات لبنان وقطر وعمان.// انتهى //18:42ت م0231