رام الله 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن موعد إجراء الانتخابات العامة تأخر كثيرًا، بعد محاولتنا ذلك كثيرًا، لكن للأسف الشديد لم ننجح، لكننا سنبقى نحاول إلى أن ننجح.وأضاف الرئيس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد في مقر الرئاسة، بمدينة رام الله، اليوم أن جملة من القضايا الملحة التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع، وأبرزها الدعوة لإجراء انتخابات عامة، التي أعلن عنها في خطابه بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد عباس أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتغير، ولم يحصل بيننا وبينهم أي لقاءات أو اتصالات لأننا قلنا إنه يجب أن تقولوا كلمة على الأقل في رؤية الدولتين، والقدس الشرقية، والشرعية الدولية، ودون هذا لا ضرورة للحديث لأن موقفهم لم يتغير وموقفنا كذلك، وأرسلنا هذا أكثر من مرة مع الذين تحدثوا إلينا في هذا الموضوع.// انتهى //18:43ت م0232