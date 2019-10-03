الدرب 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واساستقبل محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني بمقر المحافظة اليوم, مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني.وجرى خلال الاستقبال مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالشأن الرياضي في المحافظة والمراكز التابعة لها, وبحث الموضوعات المتعلقة ببرامج الشباب في المحافظة ورعايتهم، وبحث الحلول اللازمة لاعتماد نادٍ رياضي بالدرب ، إلى جانب تنظيم برامج رياضية وشبابية من قبل الهيئة في موسم الدرب الشتوي.وأكد محافظ الدرب أن العمل يجري لكل ما من شأنه خدمة الرياضة والرياضيين في المحافظة.// انتهى //18:48ت م0235