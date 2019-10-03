جيزان 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان ، بالتعاون مع جمعية التوعوية والتأهيل الأجتماعي"واعي" ، تحت عنوان " الخياطة والتفصيل، وأساسيات الحرف المهنية" وذلك بقاعة التدريب بجمعية الأنامل المبدعة بمدينة جيزان.وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة عائشة الشبيلي أن الدورة التي قدمتها المدربة زهراء بنت حميد ، على مدى شهر، تهدف لتطوير مهارات الفتيات في الحرف المهنية وتأهيلهن لسوق العمل، وإكسابهن المهارات اللازمة في كيفية إدارة مشروع من المنزل.//انتهى//19:18ت م0243