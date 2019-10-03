اجتماعي/ جمعيتا الأنامل المبدعة وواعي تؤهلان 20 متدربة لسوق العمل
الخميس 1441/2/4 هـ الموافق 2019/10/03 م واس
جيزان 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس
اختتمت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان ، بالتعاون مع جمعية التوعوية والتأهيل الأجتماعي"واعي" ، تحت عنوان " الخياطة والتفصيل، وأساسيات الحرف المهنية" وذلك بقاعة التدريب بجمعية الأنامل المبدعة بمدينة جيزان.
وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة عائشة الشبيلي أن الدورة التي قدمتها المدربة زهراء بنت حميد ، على مدى شهر، تهدف لتطوير مهارات الفتيات في الحرف المهنية وتأهيلهن لسوق العمل، وإكسابهن المهارات اللازمة في كيفية إدارة مشروع من المنزل.
//انتهى//
19:18ت م
0243