القطيف 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنفّذت وحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف أمس، البرنامج التعريفي بلائحة قواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية، الذي يستهدف المرشدين الطلابيين ووكلاء المدارس، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالشرقية أحمد بن خليفة الفريدان.واستعرض مشرف الرعاية السلوكية بوحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف صلاح بن محمد آل مطر، اللائحة وقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية مقدما تجارب ميدانية لدراسة الحالات السلوكية في المدارس.وتناول آل مطر التعريف بالمصطلحات، وأهداف الدليل، والانضباط السلوكي، واستمارة السلوك والمواظبة، ومسؤوليات الأسرة الوقائية، والتعريف بحقوق الطالب، والأساليب التربوية للتعامل مع طلاب المرحلة الابتدائية.وشدد على الوكلاء والمرشدين بأهمية مراعاتهم عند تطبيق لوائح السلوك والمواظبة لخصائص النمو، خاصة مع طلاب الصفوف الدنيا والاهتمام بحقوق الطفل ولوائحه التنفيذية والعمل على تقويم السلوكيات غير المرغوب فيها وتعزيز الاتجاهات الإيجابية وترسيخ القيم الإسلامية لدى الطلاب.تخلل اللقاء عدد من المداخلات والاستفسارات من المتدربين والإجابة عنها مما أسهم في إثراء البرنامج.وأوضح الفريدان أن البرنامج سيتبعه زيارات ميدانية لكل مدارس القطاع والوقوف على خططها داخل كل مدرسة من أجل ضرورة تنفيذ تلك اللائحة وفق ما يحقق أهداف الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية.//انتهى//19:30ت م0247