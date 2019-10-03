تبوك 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس، اللقاء الأول لقائدات مدارس فصول الموهوبات ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ( بنات ) بتعليم تبوك نجلاء بنت سليمان الشامان ومديرة إدارة الموهوبات بتعليم تبوك رندة الجهيم وعدداً من المشرفات التربويات, وذلك بمقر الثانوية 26 بتبوك.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم تبوك أن اللقاء تضمن ورشة عمل بعنوان " فصول الموهوبات بين الواقع والمأمول" في إطار تبادل الخبرات بين القيادات وتشخيص لواقع الفصول من الميدان , مضيفتاً أن الورشة ناقشت عدد من المحاور منها دليل فصول الموهوبين بين التنظير والتطبيق والتحديات و مقترحات و تجارب ناجحة و أفكار إبداعية ، مشيرةً إلى أن اللقاء صاحبه افتتاحمعرض ضم العديد من المشاريع نتاج عامين من التأهيل والتدريب والتطبيق لمعلمات وطالبات المدرسة 26 ,منوهةً إلى أن الطالبة الموهوبة طاقة لابد من دعم تعلمها وتحفيزها واستثمارها بما يعود عليها وعلى زميلاتها ومجتمعها المدرسي ويحقق بناء شخصيتها لتمتلك مهارات القرن 21 المنافسة محلياً ودولياً.كما تم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ومالكة مدارس علماء الغد الأهلية ومالكة مدارس طلائع الغد في إطار تعزيز الرعاية النوعية المقدمة للموهوبات, حيث أكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ( بنات ) خلال توقيع المذكرة حرص إدارة تعليم تبوك على دعم الموهوبين والموهوبات ورعايتهم رعاية خاصة تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة ومواكبة لما تطمح له رؤية المملكة 2030 ، لافتة إلى أهمية الاستثمار في التعليم وتزويد الطالبات بالمهارات اللازمة لتكوين جيل مبدع له دور حيوي في بناء الوطن وتمثيله خير تمثيل.// انتهى //19:40ت م0248