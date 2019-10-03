إسلام آباد 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه أن قواته مستعدة وفي حالة تأهب تام للتعامل مع أي عدوان يهدد سيادة وسلامة البلاد.صرح بذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع قادة الفيالق العسكرية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي لمراجعة الأمن الوطني والوضع الأمني والتهديدات الإقليمية الناجمة عن الوضع في إقليم كشمير.وأضاف وفقًا لبيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن إقليم كشمير يعد بمثابة حبل الوريد بالنسبة لباكستان، وأن باكستان ستقف مع الشعب الكشميري حتى ينال حقه المشروع في تقرير المصير.واستنكر الاجتماع التهديدات من الجانب الهندي لاسيما التهديدات الأخيرة التي صدرت عن قائد الجيش الهندي ضد باكستان.كما أشاد الاجتماع بالجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية الباكستانية لمكافحة المحاولات الخارجية لزعزعة أمن واستقرار باكستان.// انتهى //19:49ت م0252